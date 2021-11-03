Генерал США: Китай не нападёт на Тайвань в ближайшие годы

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что материковый Китай вряд ли нападёт на Тайвань в течение ближайших двух лет.

По словам Милли, Пекин выстраивает потенциал для захвата Тайваня в будущем. Однако это не ближайшее будущее, считает генерал.

Тайвань — частично признанное государство, которое появилось после того, как Коммунистическая партия победила Гоминьдан в гражданской войне 1945-1950 годов, и силы Чана Кайши перебрались на соседний с Китаем остров. Пекин считает Тайвань частью своей территории. США выступают союзником Тайваня.

Ранее Милли сообщил, что в мире сформировалась триполярная система с центрами в Вашингтоне, Москве и Пекине и призвал не считать США слабыми после вывода войск из Афганистана.

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