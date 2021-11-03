В Пентагоне назвали три мировых центра силы и объявили эпоху повышенного риска

Американский генерал Марк Милли во время выступления на мероприятии по безопасности, которое организовал Аспенский институт, призвал США, Россию и Китай проявлять максимальную осторожность в отношениях.

Как пояснил военный, человечество находится в эре повышенной нестабильности, чего не наблюдали последние 40-70 лет. По мнению Милли, на сегодня США, Россия и Китай — великие державы, места силы. Генерал отметил, что пока страны сохраняют мир уже как 76-ой год.

"Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнёры, должны быть очень, очень осторожны", — заявил Милли, которого цитирует ТАСС.

Также генерал подчеркнул, что мировым политикам нельзя называть Америку слабой по причине вывода войск из Афганистана, который захватили террористы "Талибана"*. Завершение этой миссии не стоит рассматривать как бегство, сказал Милли.

Ранее в Китае призвали США не делать из страны "воображаемого врага", а также прекратить думать в парадигме холодной войны. Вместе с этим власти КНР заявили о необходимости действий с целью улучшить отношения между государствами.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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