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Климкин предложил США разместить войска в Донбассе

Мир

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире радио НВ высказался за размещение американских войск на украинской территории.

По его словам, "в учебных целях" американским солдатам нелишне будет оказаться в Донбассе.

Бывший чиновник уверен: таким образом можно было бы "поднять настроение Европейскому Союзу" с помощью США:

"Было бы хорошо, если бы у нас на территории были американские войска. Хотя бы в учебных целях. Ну, где-нибудь в Мариуполе батальон американской пехоты мог бы обучать наших пехотинцев.

Конечно, политически трудно ожидать, что американские самолёты будут стоять на базе под Киевом, но это именно та история, которую мы должны обсудить с американцами сегодня. Хотя бы для того, чтобы привести Европейский Союз в чувство".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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