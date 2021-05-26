Экс-глава МИД Украины хочет, чтобы ЕС "отомстил" Минску, наказав Россию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин разочарован реакцией ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в минском аэропорту.

Отставной дипломат считает, что Европа обязана отомстить Александру Лукашенко, наказав Россию.

Об этом Климкин написал в своём Twitter:

Пояснить, какое отношение к происшествию в Минске имеет Москва, бывший киевский министр не счёл нужным. Ну или пока не придумал.

Зато совет руководству США и Евросоюза дал:

"На месте ЕС я бы прекратил сейчас весь транзитный поток через Беларусь. А на месте США конфисковал все активы Лукашенко. Вот это был бы минимально достойный ответ", — написал Климкин.

К слову, несколькими днями ранее он уже "обличал" Вашингтон, который, по его мнению, продемонстрировал "неуважение к Украине".

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