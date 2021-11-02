После разрешения конфликта с "Газпромом" в Кишинёве подключили дома к отоплению

После соглашения властей Молдавии и российской госкомпании "Газпром" поставки голубого топлива возобновились, к отоплению подключили более 90% жилых домов и заведений столицы.

Как написали представители корпорации "Термоэлектрика", которая отвечает за обеспечение Кишинёва теплом и электричеством, местные жители не замёрзнут в следующих местах:

142 детсада;

124 школы;

58 медицинских учреждений;

50 вузов;

283 субъекта экономики;

114 коттеджей.

Также в компании пообещали спасти от холодов и снабдить электроэнергией ещё 136 домов.

"После подключения каждый потребитель имеет возможность регулировать расход теплоносителя в зависимости от необходимого теплового комфорта в здании и пожеланий жильцов", — сообщили на официальном сайте "Термоэлектрика".

С первого ноября "Газпром" начал поставлять российский газ в Молдавию по новым условиям, которые будут действовать пять лет. У некоторых людей сложилось впечатление, будто Россия проявила щедрость и уступила в чём-то Кишинёву. Pravda.Ru разобралась, так ли это.

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