Щедрая душа: Россия пошла на большие уступки Молдавии?

С 1 ноября начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту, который был заключён сроком на пять лет. Однако в этом соглашении очень много неясного. Казалось, что у "Газпрома" беспроигрышная позиция. Но впечатление такое, будто Россия пошла на весьма щедрые уступки Молдавии.

Напомним, согласно заключённому соглашению, Молдавия будет покупать газ по цене в 450 долларов за тысячу кубометров. Это гораздо ниже текущих рыночных цен в Европе, но выше цен предыдущего контракта, по которому Молдавия покупала газ по цене 150-200 долларов за тысячу кубометров.

Но цена в 450 долларов не фиксированная, она может снижаться. При этом, по словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, "формула ценообразования до конца непонятна".

По его мнению, есть несколько вариантов, по которым рассчитывалась цена в контракте. Первый — с привязкой к текущим ценам на спотовом рынке. И тогда получается, что Молдавия получила от "Газпрома" 50-процентную скидку, как и хотела.

Второй вариант — цена привязана к средним спотовым ценам за квартал, которые были шесть (или девять) месяцев назад. В таком случае, по мнению эксперта, цена ближе к той, что предлагал "Газпром", то есть с 25-процентной скидкой.

Но дело в том, что эти два варианта предполагают дальнейшее увеличение цены для Молдавии в последующем. Тогда как в декабре по контракту она снизится до 400 долларов за тысячу кубометров.

Потому, предполагает Игорь Юшков, стороны контракт мог быть основан на смешанной формуле цены, с привязкой цен на газ на спотовом рынке, а также к ценам на нефть. Но неизвестно, в какой пропорции.

Наконец, ещё один вариант — Молдавии предложили некие специальные условия ценообразования на три зимних месяца за счёт дополнительной скидки.

Ещё один аспект переговоров — долг Молдавии за газ в размере 709 миллионов долларов. Именно Молдавии, без учёта Приднестровья. По крайней мере, Кишинёв сам факт наличия долга признал.

Но вот окончательную сумму и план возмещения должны будут определить после аудиторского отчёта. Аудит должна провести иностранная компания, которую выберет молдавское правительство.

Но какие варианты будут у "Газпрома", если результаты аудита компанию не устроят? Вариант один — обратиться в арбитраж. И далеко не факт, что это хороший вариант, учитывая результаты разбирательств с украинским "Нафтогазом" и польской компанией PGNiG. Беспристрастность арбитража в Стокгольме под большим вопросом.

По мнению Игоря Юшкова, у российском компании "были стопроцентные переговорные позиции, у Молдавии — нулевые". Он полагает, что "Газпром" мог "дожать" Молдавию, чтобы сначала был оплачен долг, только затем подписан контракт и "заставили бы платить за газ по европейской рыночной цене".

"Любая другая коммерческая компания именно так и сделала бы. Но уже поднялся вой, что "Газпром" якобы использует монопольное положение, и он пошел навстречу", — цитирует эксперта издание "Взгляд".

Впрочем, здесь достаточно много нюансов, которые тоже следует учитывать. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении в течение пяти лет долга за газ.

Надо напомнить, что "Молдовагаз" является российско-молдавским предприятием, в собственности "Газпрома" 50 процентов акций предприятия. Ещё 35 процентов принадлежать агентству госсобственности при министерства экономики Молдавии, а 13,44 процента — Приднестровской Молдавской республике.

Задолженность "Молдовагаза" "Газпрому" составляет примерно 7,5 млрд долларов (по словам президента Молдавии Майи Санду). И если на Молдавию приходится 709 миллионов — с чем в Кишинёве не соглашаются — то остальное, получается, приходится на долю Приднестровья.

Так что ситуация в реальности довольно непростая, чтобы однозначно говорить, кто и кому пошёл на уступки и насколько эти уступки были значительны.