Молдавия оплатила газовый долг "Газпрому"

Молдавия погасила свою задолженность перед "Газпромом", которая накопилась за поставки газа в сентябре.

О том, что долг оплачен, агентству ТАСС сообщил Александр Барбов, пресс-секретарь компании "Молдовагаз".

"Молдавия погасила "Газпрому" долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались", — рассказал Барбов.

С 1 ноября "Газпром" запустил поставки газа в Молдавию по новому договору. В контракте стороны оговорили условия определения цены и аудита долга "Молдовагаз" в 2022 году. Цена на газ будет оформляться ежеквартально, учитывая цены на нефть и газ за последние девять месяцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Молдавии есть большая задолженность "Газпрому", и именно она мешает заключить новый долгосрочный договор на поставку газа.

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