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Пандемия унесла более пяти миллионов жизней

Мир

Число смертей, связанных с коронавирусной пандемией, в понедельник превысило 5 миллионов.

Пандемия унесла более пяти миллионов жизней

Данные по мировой статистике озвучил Университет Джона Хопкинса (JHU).

По состоянию на понедельник, по данным JHU,

  • число смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированных по всему миру, достигло 5 001 991,
  • с момента сообщения о первом случае вирусной пандемии было подтверждено более 246,8 миллиона заражений.

COVID - антирейтинг

  • США по-прежнему остаются мировыми лидерами по смертности: от вируса в стране умерло около 740 тысяч человек,
  • Бразилия – на втором месте с более чем 600 000 смертей,
  • Индия – на третьем, там умерли от ковида более 458 тысяч человек.

Статистики Университета Хопкинса отмечают, что

несмотря на продолжающийся рост заболеваемости и смертности, а также обеспокоенность медицинских работников по поводу способности служб здравоохранения справиться с пандемией в зимние месяцы, страны по всему миру продвигаются вперед в деле отмены ограничений на пандемию, поскольку все больше граждан получают вакцинацию.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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