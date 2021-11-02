Пандемия унесла более пяти миллионов жизней

Число смертей, связанных с коронавирусной пандемией, в понедельник превысило 5 миллионов.

Данные по мировой статистике озвучил Университет Джона Хопкинса (JHU).

По состоянию на понедельник, по данным JHU,

число смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированных по всему миру, достигло 5 001 991,

с момента сообщения о первом случае вирусной пандемии было подтверждено более 246,8 миллиона заражений.

COVID - антирейтинг

США по-прежнему остаются мировыми лидерами по смертности: от вируса в стране умерло около 740 тысяч человек,

Бразилия – на втором месте с более чем 600 000 смертей,

Индия – на третьем, там умерли от ковида более 458 тысяч человек.

Статистики Университета Хопкинса отмечают, что

несмотря на продолжающийся рост заболеваемости и смертности, а также обеспокоенность медицинских работников по поводу способности служб здравоохранения справиться с пандемией в зимние месяцы, страны по всему миру продвигаются вперед в деле отмены ограничений на пандемию, поскольку все больше граждан получают вакцинацию.

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