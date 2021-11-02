Число смертей, связанных с коронавирусной пандемией, в понедельник превысило 5 миллионов.
Данные по мировой статистике озвучил Университет Джона Хопкинса (JHU).
По состоянию на понедельник, по данным JHU,
Статистики Университета Хопкинса отмечают, что
несмотря на продолжающийся рост заболеваемости и смертности, а также обеспокоенность медицинских работников по поводу способности служб здравоохранения справиться с пандемией в зимние месяцы, страны по всему миру продвигаются вперед в деле отмены ограничений на пандемию, поскольку все больше граждан получают вакцинацию.
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