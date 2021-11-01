Климкин о беспилотниках Bayraktar: оружие применяется для победы, а не пиара

Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, обратился к власти с просьбой перестать пиариться на использовании беспилотников Bayraktar.

"Оружие должно быть для победы, а не пиара", — заявил Климкин на своей странице в Facebook.

Экс-глава МИД подчеркнул, что пиар на беспилотниках из Турции, может привести к тому, что в будущем другие страны не захотят предоставить своё оружие Украине.

"И глядя на Байрактар, я не понимаю, что там есть технологически такого, чего мы бы не сделали", — добавил он.

По его мнению, если не будет существенных вложений в развитие собственного производства военной техники, Украина всегда будет находиться в зависимости от других.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использование турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе не свидетельствует о наступлении ВСУ, а является ответом на действия противника.

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