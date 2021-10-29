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Зеленский: применение Bayraktar в Донбассе — не наступление, а защита

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использование турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе не свидетельствует о наступлении ВСУ, а является ответом на действия противника.

Зеленский: применение Bayraktar в Донбассе — не наступление, а защита

"Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с договоренностями о режиме прекращения огня", — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Зеленский отметил, что Украина продолжит действовать в таком формате.

По его словам, Украина использует беспилотные летательные аппараты для защиты "своей земли".

Во вторник, 26 октября, Вооруженные силы Украины впервые использовали в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку противника. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки Bayraktar Киеву могут дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что инцидент с использованием Украиной турецкого беспилотника в Донбассе должен заставить задуматься тех, кто вооружает Киев.


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