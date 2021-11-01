Конец "тарифных войн": Байден объявил о новой эре отношений с ЕС

Проблемы в отношениях США и Евросоюза, похоже, уходят в прошлое.

Во всяком случае, на полях саммита G20 Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен сумели преодолеть разногласия, найти общий язык и, как итог, договориться об условиях прекращения "торговой войны, начавшейся во времена Трампа".

Об этом американский президент и глава Еврокомиссии объявили в ходе совместной пресс-конференции в Риме.

Главный итог встречи - пошлины на импорт "урезали"

Важным шагом в отношениях, по мнению Байдена и фон дер Ляйен, стала договорённость Вашингтона и Брюсселя о частичном снятии американских пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС:

США разрешат импортировать из Европы алюминий и сталь без пошлин, но с определёнными квотами.

ЕС же с 1 декабря отменит пошлины на ряд американских товаров.