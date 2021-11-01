Проблемы в отношениях США и Евросоюза, похоже, уходят в прошлое.
Во всяком случае, на полях саммита G20 Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен сумели преодолеть разногласия, найти общий язык и, как итог, договориться об условиях прекращения "торговой войны, начавшейся во времена Трампа".
Об этом американский президент и глава Еврокомиссии объявили в ходе совместной пресс-конференции в Риме.
Важным шагом в отношениях, по мнению Байдена и фон дер Ляйен, стала договорённость Вашингтона и Брюсселя о частичном снятии американских пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС:
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