В Крыму оценили заход эсминца США в Чёрное море: "Зачастили своим присутствием"

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал решение американского правительства и блока НАТО направить эсминцы в Чёрное море.

По словам депутата, эсминцы США в Чёрном море — провокация возле российского полуострова и надежды дестабилизировать обстановку в регионе. При этом Гемпель отметил, что наша страна способна защитить граждан и помешать Вашингтону устраивать беспорядок. Местные жители могут чувствовать себя в безопасности, "бряцанье оружием" не должно их волновать, отметил парламентарий.

"Подобные недружественные выходки со стороны США иначе как провокацией не назовёшь. Американские корабли зачастили своим присутствием у границ нашей страны", — подчеркнул Гемпель, слова которого передаёт РИА Новости.

В субботу, 30 октября в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что наша армия следит за американским эсминцем с крылатыми ракетами типа "Арли Бёрк" USS Porter. Предполагается, что он участвует в миссии НАТО и Шестого флота ВМС Америки.

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