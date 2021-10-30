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Российская армия следит за эсминцем США в Чёрном море

Мир

Российские военные наблюдают за американским эсминцем с крылатыми ракетами типа "Арли Бёрк" USS Porter. Об этом рассказали представители Национального центра управления обороной.

Российская армия следит за эсминцем США в Чёрном море

По информации Минобороны, которую передаёт РИА Новости, эсминец Америки зашёл в Чёрное море 30 октября 2021 года. Предположительно, боевой корабль связан с операцией блока НАТО и флота США в Чёрном и Средиземном морях. Об этом в Twitter писал Шестой флот.

Ранее НАТО заявлял, что продолжит наращивать военную мощь в Чёрном море, даже если Россия выступает против этого. Как подчеркнули в альянсе, данные воды не принадлежат нашей стране, ему необходимо демонстрировать своё присутствие на этих территориях для поддержки государств-союзников. Особенно блок обеспокоен безопасностью Грузии в Чёрном море.

"Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это всё равно делаем", — заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

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Сравнение потенциалов ВМФ РФ и ВМС США В Черном море
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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