Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей

В Северной Корее в промышленных масштабах начали разводить чёрных лебедей. Так КНДР хочет спастись от голода. Власти заявили, что кроме питательности, мясо ещё и "противораковое".

Разводить птиц решили на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны.

"Строительство (фермы. — прим.автора) заложило основу для повышения уровня жизни людей за счёт промышленного разведения чёрного лебедя, редкой декоративной птицы", — цитирует местных чиновников Daily Mail.

Заводчики редких птиц объяснили, почему выбор пал именно на лебедей: исключительная "здоровая пища 21 века с уникальным вкусом и чрезвычайно высокой питательной ценностью", заявили на ферме.

Местные жители начали повально обращаться к властям Северной Кореи с жалобами на голод. Они заявили, что если правительство не поможет людям, то многие не переживут эту зиму. Ситуация с голодом в стране обострилась, когда КНДР закрыла границу с Китаем, чтобы не допустить распространение коронавируса.

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