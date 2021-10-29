EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией
Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь
Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"
Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов
Россияне получают QR-коды без полной вакцинации
Пользователи "Одноклассников" выбирают любимых героев
"Грехи" Трампа перед мигрантами обойдутся США в миллиарды долларов
Авиакомпании США просят Госдеп разрешить летать над Россией

Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей

Мир

В Северной Корее в промышленных масштабах начали разводить чёрных лебедей. Так КНДР хочет спастись от голода. Власти заявили, что кроме питательности, мясо ещё и "противораковое".

Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей

Разводить птиц решили на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны.

"Строительство (фермы. — прим.автора) заложило основу для повышения уровня жизни людей за счёт промышленного разведения чёрного лебедя, редкой декоративной птицы", — цитирует местных чиновников Daily Mail.

Заводчики редких птиц объяснили, почему выбор пал именно на лебедей: исключительная "здоровая пища 21 века с уникальным вкусом и чрезвычайно высокой питательной ценностью", заявили на ферме.

Местные жители начали повально обращаться к властям Северной Кореи с жалобами на голод. Они заявили, что если правительство не поможет людям, то многие не переживут эту зиму. Ситуация с голодом в стране обострилась, когда КНДР закрыла границу с Китаем, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вам все врут: Что на самом деле происходит в КНДР?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией
Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь
Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии
Почему борщевик, лимон и укроп вызывают ожоги?
Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"
Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов
Байден рассказал о планах по обеспечению для США мирового лидерства
Россияне получают QR-коды без полной вакцинации
Пользователи "Одноклассников" выбирают любимых героев
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников