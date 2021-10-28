Северная Корея, которая часто "бряцает оружием", проводя испытания новых видов вооружений, несмотря на свое собственное тяжёлое экономическое положение, обладает военными возможностями, чтобы спровоцировать войну.
Об этом сегодня рассуждает Business Insider.
"Ядерное оружие, баллистические ракеты, тысячи артиллерийских орудий и миллионы фанатичных солдат — ядро северокорейской угрозы. Но у Ким Чен Ына есть ещё один козырь в рукаве: мощные силы специальных операций.
Об этих силах известно не так много, но недавние разоблачения дезертировавшего из страны высокопоставленного чиновника дают некоторое представление о том, как тренируются и воюют спецназовцы Пхеньяна", — написано в материале издания.
Для справки
В недавнем докладе Разведывательного управления министерства обороны США (DIA) говорится, что
"северокорейские СОФ хорошо обучены и хорошо оснащены по сравнению с другими подразделениями и в случае успешного проникновения на Юг будут способны к разрушительным атакам в тылу".
По данным американских военных, доктрина и тактика КНА для наземных операций в значительной степени остались прежними со времён Корейской войны в 1950-х годах: скорость и внезапность.
"Они будут сражаться за своего бога, — сказал изданию бывший "зелёный берет". — С самого рождения они воспитывались в этой культовой среде, где верховный лидер является их богом. Они фанатичны и жестоки. Они будут сражаться до последнего человека".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?