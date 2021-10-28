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Жестокие фанатики: Business Insider о северокорейском спецназе

Мир

Северная Корея, которая часто "бряцает оружием", проводя испытания новых видов вооружений, несмотря на свое собственное тяжёлое экономическое положение, обладает военными возможностями, чтобы спровоцировать войну.

Жестокие фанатики: Business Insider о северокорейском спецназе

Об этом сегодня рассуждает Business Insider.

"Ядерное оружие, баллистические ракеты, тысячи артиллерийских орудий и миллионы фанатичных солдат — ядро северокорейской угрозы. Но у Ким Чен Ына есть ещё один козырь в рукаве: мощные силы специальных операций.

Об этих силах известно не так много, но недавние разоблачения дезертировавшего из страны высокопоставленного чиновника дают некоторое представление о том, как тренируются и воюют спецназовцы Пхеньяна", — написано в материале издания.

Для справки

  • Корейская народная армия (КНА) является одной из крупнейших в мире, её численность составляет около 1,3 миллиона человек.
  • У Пхеньяна насчитывается более 200 000 бойцов специализированных подразделений.
  • Типичное подразделение специальных операций состоит из трёх-пяти тысяч коммандос и подчиняется различным подразделениям вооружённых сил Северной Кореи, разведывательной службе Пхеньяна и Генеральному бюро разведки.

В недавнем докладе Разведывательного управления министерства обороны США (DIA) говорится, что

"северокорейские СОФ хорошо обучены и хорошо оснащены по сравнению с другими подразделениями и в случае успешного проникновения на Юг будут способны к разрушительным атакам в тылу".

По данным американских военных, доктрина и тактика КНА для наземных операций в значительной степени остались прежними со времён Корейской войны в 1950-х годах: скорость и внезапность.

 

Солдаты северокорейского спецназа на параде
Солдаты северокорейского спецназа на параде

Главное, абсолютное подчинение приказам

"Они будут сражаться за своего бога, — сказал изданию бывший "зелёный берет". — С самого рождения они воспитывались в этой культовой среде, где верховный лидер является их богом. Они фанатичны и жестоки. Они будут сражаться до последнего человека".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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