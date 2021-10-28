Северная Корея, которая часто "бряцает оружием", проводя испытания новых видов вооружений, несмотря на свое собственное тяжёлое экономическое положение, обладает военными возможностями, чтобы спровоцировать войну.

Об этом сегодня рассуждает Business Insider.

"Ядерное оружие, баллистические ракеты, тысячи артиллерийских орудий и миллионы фанатичных солдат — ядро северокорейской угрозы. Но у Ким Чен Ына есть ещё один козырь в рукаве: мощные силы специальных операций.

Об этих силах известно не так много, но недавние разоблачения дезертировавшего из страны высокопоставленного чиновника дают некоторое представление о том, как тренируются и воюют спецназовцы Пхеньяна", — написано в материале издания.