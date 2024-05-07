Главные финансовые ошибки россиян: эксперт раскрывает заблуждения и стереотипы

Эксперт назвал популярные ошибки россиян в обращении с деньгами

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обращение к гадалкам за финансовыми советами, жизнь не по средствам и стереотипы в обращении с деньгами остаются главными ошибками россиян, заявил финансовый эксперт Никита Конев в интервью "Газете.Ru".

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Он также предостерёг от веры в миф о том, что деньги придут, если их больше тратить.

Конев отметил, что вредных финансовых стереотипов у россиян много: "Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина — их тратить," "Веди себя, как богатый человек, и деньги сами к тебе придут".

В сложные времена люди часто ищут надежду, и в 2023 году спрос на услуги тарологов, прорицателей и астрологов значительно вырос, отметил эксперт.

Многие россияне строят свой быт вокруг так называемого "финансового фэншуя."

По словам Конева, следование приметам может дать позитивный настрой, но не принесёт реальных финансовых результатов. Эксперт также предупреждает, что лучше избегать проектов, обещающих быстрый и высокий доход — за ними часто скрываются сомнительные стартапы и финансовые пирамиды.