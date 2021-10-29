Авиакомпании США просят Госдеп разрешить летать над Россией

Для перелётов над Россией и Украиной авиакомпаниям требуется особое право. По сообщению представителей воздушных компаний, это усложняет работу и сокращает эффективность авиасообщений.

С такой инициативой в Госдепартамент США обратилась организация Airlines for America, объединяющая американские авиакомпании.

"Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролёта над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка", — цитирует обращение ТАСС.

Сейчас авиаперевозчики вынуждены выстраивать трафик таким образом, чтобы обойти территории России и Украины. Из-за этого компании отстают от графика и выплачивают огромные штрафы.

Директива об "облётах" вышеуказанных стран начала действовать для американских авиаперевозчиков в апреле. Федеральное авиационное управление США настоятельно рекомендовало судам США с "осторожностью" следовать над некоторыми районами Незалежной и части России:

Киева,

Днепра,

Симферополя,

В пределах 100 морских миль от РПИ Москвы и Ростова-на-Дону.

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