Для перелётов над Россией и Украиной авиакомпаниям требуется особое право. По сообщению представителей воздушных компаний, это усложняет работу и сокращает эффективность авиасообщений.
С такой инициативой в Госдепартамент США обратилась организация Airlines for America, объединяющая американские авиакомпании.
"Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролёта над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка", — цитирует обращение ТАСС.
Сейчас авиаперевозчики вынуждены выстраивать трафик таким образом, чтобы обойти территории России и Украины. Из-за этого компании отстают от графика и выплачивают огромные штрафы.
Директива об "облётах" вышеуказанных стран начала действовать для американских авиаперевозчиков в апреле. Федеральное авиационное управление США настоятельно рекомендовало судам США с "осторожностью" следовать над некоторыми районами Незалежной и части России:
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