Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана

Бесподобной красоты лазурные воды озер Банди-Амир, расположенных на высоте около 3000 метров в горах Гиндукуш, снова стали местом притяжения туристов в Афганистане. Чтобы увидеть так называемый Большой каньон Афганистана, туристы преодолевают многие километры пути по ухабистым дорогам.

Согласно легенде, шесть озёр в сердце горного хребта были чудом творения Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда. Их удивительный бирюзовый цвет объясняется богатым содержанием минералов в воде, ведь озёра окружают известняковые скалы.

После захвата власти талибами* это место в провинции Бамиан было заброшено, но семь недель спустя туристы начали возвращаться. Они арендуют катамараны в форме лебедей, привезённые из Ирана, за восемь долларов в час. Представители "Талибана"*, размахивая ракетными установками, также покатались по озёрам.

"Мы впервые приехали из Кабула, — поделилась впечатлениями 23-летняя жительница Афганистана. — Маршрут был безопасным, и у нас не было проблем. Здесь красиво".

В гостях у друзей 17-летний Хади плакал от радости, ныряя в бурную воду.

"Я живу здесь четыре года, и каждый день, когда вода достаточно тёплая, я плаваю в озере", — сказал он.

Бамиан долгое время был одним из самых безопасных регионов Афганистана, и торговцев сувенирами и ремесленными изделиями возвращение местных туристов воодушевляет. Возможно, в скором будущем будет серьёзно рассматриваться и приезд иностранных туристов.

Тем более, не так давно министерство гражданской авиации Афганистана заявило, что кабульский аэропорт готов к международным рейсам. В последние дни аэропорт принял несколько рейсов из Катара, Пакистана и ОАЭ. Ведомство направило соседним странам и международному сообществу письмо с просьбой возобновить полёты в Афганистан.

Выездной туризм в Афганистане

Что же кается выездного туризма, то некоторые афганцы, получившие визы в Иран и Пакистан, жалуются на то, что в последнее время цены на билеты в Кабуле сильно выросли. Местные жалуются, что-либо билетов нет в наличии, либо их стоимость очень высока. Некоторые операторы туристических компаний также заявили, что в Кабуле подорожали авиаперелёты. Ранее цена на перелёт в Пакистан составляла от 150 до 200 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, что объясняется высокой стоимостью страховки.

Ранее, кстати, талибы* неоднократно заявляли, что не прочь возобновить авиасообщение с Россией. Хотя предприимчивый агент из Красноярска уже нашла выход для россиян, желающих увидеть красоты Афганистана. Ещё в середине сентября СМИ писали о новинке — "талиб*-туре" стоимостью 350 тысяч рублей. В стоимость тура входит:

билет на рейс до Стамбула с пересадкой на самолёт до Кабула,

проживание в отеле,

услуги гида.

За дополнительную плату можно нанять вооружённую охрану.

Ранее представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи отмечал, что отсутствие международного авиасообщения создаёт дополнительные трудности для афганцев, которым необходимо ездить в другие страны по рабочим вопросам или для учёбы. Также он обеспокоен тем, что граждане Афганистана по этой же причине не могут вернуться на родину.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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