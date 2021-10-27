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В США выдали первый паспорт с записью "Х" в графе "пол"

Мир

Власти США впервые в истории выдали гражданину страны паспорт, в котором в графе "пол" вместо мужчины или женщины указано "Х".

"Госдепартамент продолжает процесс обновления своей политики касательно гендерных маркеров в американских паспортах и консульских документах о рождении за рубежом, чтобы лучше служить всем гражданам США, независимо от их гендерной идентичности", — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Отмечается, что в начале 2022 года каждый заявитель на получение документов сможет выбрать, как он будет записан: мужчиной, женщиной или под маркером "Х", предназначенным для небинарных, интерсексных и гендерно-неконформных лиц.

 

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Нужно ли давать детям самим определять гендер?
Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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