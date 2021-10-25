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Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей

Мир

Читателям американского издания Breitbart понравилось заявление о смене пола у детей, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным на Валдайском форуме.

Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей

На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин раскритиковал позицию Запада о внушении детям идеи о выборе гендера. Он назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, и сравнил её с преступлениями против человечности.

Один из читателей Breitbart написал, что теперь понял, почему Запад не любит Россию и Китай — "они не принимают извращенцев".

Другой пользователь поинтересовался, можно ли получить убежище в России. Ещё один комментатор спросил, можно ли назначить Путина лидером Консервативной партии, пока ей не пришёл конец.

По словам читателя Breitbart, в России больше свободы, чем на Западе. При этом западные политики и средства массовой информации демонизируют российского лидера, потому что он не идёт на поводу у глобалистов.

"Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ", — написал пользователь.

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