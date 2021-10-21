Путин о внушении детям на Западе идеи о смене пола: "Просто чудовищные вещи"

Российский президент Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи раскритиковал позицию Запада о внушении детям идеи о выборе гендера.

По мнению Путина, понятия "родитель номер один и два", "родивший родитель" вместо слова "мама" недопустимы, как и не позволять людям говорить "грудное молоко", чтобы не обидеть тех, кто не знает свой гендер. Лидер отметил, что с помощью "новояза" советские культуртрегеры пытались сделать что-то подобное, изменить ценности.

"Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор, отстраняя от этого родителей и заставляя ребёнка принимать решение, способное сломать ему жизнь", — заключил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Также он назвал споры о женских и мужских правах в Европе и США "абсолютной фантасмагорией", при которой даже хотят исключить слова "мужчина" и "женщина".

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа отказался выполнять требования представителей ЛГБТК+ по введению уроков истории меньшинств и разрешению людям с нетрадиционной ориентацией усыновлять детей.

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