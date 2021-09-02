Литовский президент об обращении ЛГБТ-сообщества: "Я против таких требований"

Литовский лидер Гитанас Науседа отказался выполнять требования представителей ЛГБТ по введению уроков истории меньшинств и разрешению нетрадиционным парам усыновлять детей.

Более того, президент подчеркнул, что сделает всё возможное для предотвращения названных сексуальными меньшинствами пунктов. Политик ответил, что не станет изменять ради этого Конституцию.

"Я против таких требований и считаю, что в Литве они не будут проведены в жизнь", — цитирует слова Гитанаса Науседа "Интерфакс".

Сегодня члены ЛГБТ-сообщества передали литовским властям ряд требований. Среди них:

возможность вступать в брак и усыновлять детей;

социальные гарантии вне зависимости от ориентации;

сделать смену пола законной;

освободить информационное пространство от цензуры не тему нетрадиционных отношений.

Особенно важный для сексуальных меньшинств пункт — признание незаконной конверсионной терапии. При таком подходе людям пытаются привить гетеросексуальную ориентацию.

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