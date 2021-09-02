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Литовский президент об обращении ЛГБТ-сообщества: "Я против таких требований"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литовский лидер Гитанас Науседа отказался выполнять требования представителей ЛГБТ по введению уроков истории меньшинств и разрешению нетрадиционным парам усыновлять детей.

Литовский президент об обращении ЛГБТ-сообщества: "Я против таких требований"

Более того, президент подчеркнул, что сделает всё возможное для предотвращения названных сексуальными меньшинствами пунктов. Политик ответил, что не станет изменять ради этого Конституцию.

"Я против таких требований и считаю, что в Литве они не будут проведены в жизнь", — цитирует слова Гитанаса Науседа "Интерфакс".

Сегодня члены ЛГБТ-сообщества передали литовским властям ряд требований. Среди них:

  • возможность вступать в брак и усыновлять детей;
  • социальные гарантии вне зависимости от ориентации;
  • сделать смену пола законной;
  • освободить информационное пространство от цензуры не тему нетрадиционных отношений.

Особенно важный для сексуальных меньшинств пункт — признание незаконной конверсионной терапии. При таком подходе людям пытаются привить гетеросексуальную ориентацию.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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