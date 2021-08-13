Гитанас Науседа предоставил военным возможность эффективно управлять миграционным кризисом.
Издание Sputnik Литва сообщило о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, предоставлющий особые полномочия вооруженным силам для работы на границе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Несколько дней назад правительство Литвы попросило главу государства разрешить военным, охраняющим границу с Белоруссией, осматривать транспорт и содержащиеся в нем грузы, людей, багаж, задерживать подозреваемых в преступлениях и использовать специальные средства.
Науседа учел сложную ситуацию с мигрантами, сложившуюся на границе Литвы и Белоруссии, и согласился с мнением правительства. Военнослужащие получат новые права исключительно для работы на приграничных территориях и в местах временного задержания и размещения нарушителей границ.
Декрет вступит в силу сразу после его принятия на ближайшем заседании литовского парламента.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.