Президент Литвы разрешил военным применять спецсредства на границе с Белоруссией

Гитанас Науседа предоставил военным возможность эффективно управлять миграционным кризисом.

Издание Sputnik Литва сообщило о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, предоставлющий особые полномочия вооруженным силам для работы на границе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Несколько дней назад правительство Литвы попросило главу государства разрешить военным, охраняющим границу с Белоруссией, осматривать транспорт и содержащиеся в нем грузы, людей, багаж, задерживать подозреваемых в преступлениях и использовать специальные средства.

Науседа учел сложную ситуацию с мигрантами, сложившуюся на границе Литвы и Белоруссии, и согласился с мнением правительства. Военнослужащие получат новые права исключительно для работы на приграничных территориях и в местах временного задержания и размещения нарушителей границ.

Декрет вступит в силу сразу после его принятия на ближайшем заседании литовского парламента.