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СМИ: оружейник фильма "Ржавчина" получала жалобы из-за неопытности

Мир

Съёмочная группа фильма Rust ("Ржавчина"), на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, пожаловались изданию Daily Beast на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая неоднократно подтверждала свою неопытность.

СМИ: оружейник фильма "Ржавчина" получала жалобы из-за неопытности

Осведомленные источники сообщили изданию, что на съёмках вестерна The Old Way Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе. Также специалиста не раз обвиняли в халатности и недостаточной проверке оружия.

По данным Daily Beast, на съёмках фильма Rust произошло несколько незапланированных выстрелов оружия, которое предоставила Гутьеррес-Рид. Стало известно, что за несколько часов до трагического инцидента несколько членов съемочной группы покинули площадку из-за того, что были недовольны работой оружейника. Тем не менее, именно помощник режиссера Дейв Холлз передал заряженный пистолет Болдуину и сказал, что его можно использовать. Он должен был проверить реквизит, прежде чем передавать его актёру.

Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев рассказал Телеканалу "360", что во времена СССР участники съёмочной группы использовали боевое оружие и ответственность за него нёс пиротехник. В настоящее время, как правило, используется охолощенное оружие, стреляющее только холостыми патронам.

"А всякие эффекты попадания пули в тело делают с помощью микрозарядов: они разрывают резиновый мешочек с бутафорской кровью — томатным соком или специально подготовленным веществом. Застрелить из такого оружия никого невозможно", — подчеркнул Ванеев.

Инцидент произошёл во время съёмок фильма Rust ("Ржавчина") на площадке в американском штате Нью-Мексико. Реквизит (пистолет) должен был быть заряжен холостыми патронами. Когда актёр Алек Болдуин выстрелил, то оказалось, что в пистолете находились боевые патроны. Пуля задела находившихся рядом режиссёра картины и 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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