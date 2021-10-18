Благодаря поспешному бегству американской армии из Афганистана и последовавшему за этим развалу афганских вооруженных сил у талибов* теперь больше самолетов, чем у 10 стран НАТО: Албании, Боснии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Северной Македонии и Словении.
Согласно материалу, опубликованному Daily Mail, талибы*, захватив власть в Афганистане, получили по меньшей мере 48 самолетов — "Черные ястребы" и штурмовики А-29, несколько вертолетов Black Hawk.
"За последние несколько месяцев джихадисты захватили 10 крупных аэродромов от Баграма до Мазари-Шарифа, а сегодня поднялись в небо на вертолете Black Hawk стоимостью $6 млн, чтобы, пролетев над Кабулом, отправиться на борьбу с сопротивлением в Панджшерской долине", — пишет издание.
Учитывая, что для управления этими самолетами требуются высококвалифицированные пилоты, это также означает, что талибы*, скорее всего, смогли "переманить на работу" пилотов из бывших афганских военных.
*организация, запрещённая в РФ
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