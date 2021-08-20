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Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

Мир

Никто не знает точно, сколько американских граждан на данный момент находится в Афганистане. По разным оценкам, от 5 до 10 тысяч сейчас надеются покинуть страну, находящуюся под контролем талибов* с воскресенья, через Международный аэропорт в Кабуле.

Однако прежде чем они смогут сесть на эвакуационный самолет, они должны подписать обязательство вернуть американскому правительству деньги за спасение.

В предупреждении безопасности OSAC для Афганистана, опубликованном ещё 14 августа — в тот самый день, когда талибы* отобрали власть в Кабуле у правительства, поддерживаемого США, — четко говорится, что "репатриационные полеты не являются бесплатными”.

© Twitter, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Любой, кто надеется уехать, должен будет заполнить анкету и дождаться электронной почты от посольства, прежде чем пройти через контрольно-пропускные пункты талибов*, чтобы добраться до аэропорта, и тогда им останется только надеяться, что для них найдется место в вылетающем самолете в порядке живой очереди. Взять с собой они смогут лишь ручную кладь. Бросить придется даже домашних животных.

Как это объяснили власти

Представитель Госдепартамента заявил изданию Politico, что американское законодательство

"требует, чтобы помощь в эвакуации частным гражданам США или гражданам третьих стран предоставлялась на возмездной основе в максимально возможной степени".

Пентагон сообщил журналистам, что по состоянию на утро пятницы, с 14 августа было эвакуировано в общей сложности около семи тысяч человек. Данных о том, сколько из них были американцами или сколько американских граждан осталось в Афганистане, у военного ведомства США нет.

Газеты сообщают, что более 5 тыс. американских солдат в настоящее время находятся в ХКИА, и никто не планирует посылать их в Кабул за американцами. Ожидается, что люди самостоятельно доберутся до аэропорта, минуя установленные вокруг контрольно-пропускные пункты талибов*.

"Основная задача войск, по-видимому, состоит в том, чтобы не дать толпам афганцев заполонить взлетно-посадочную полосу, как это было в воскресенье, некоторые из них падали насмерть или попадали в колесные колодцы, цепляясь за вылетающие самолеты", — пишет Politico.

К слову, война в Афганистане, куда США вторглись в октябре 2001 года, после терактов 11 сентября, в которых обвинили "Аль-Каиду"*, а затем в Ираке:

  • обошлась Соединённым Штатам по меньшей мере в $2 трлн;
  • проценты по долгу, использованному для их финансирования, оценивались в $6,5 трлн и более;
  • еще $2 трлн потребуется для обеспечения здравоохранения и льгот примерно четырем миллионам ветеранов войны, согласно проекту "Затраты на войну".

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Афганистан вчера, сегодня, завтра
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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