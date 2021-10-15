Погранслужба Польши: Белоруссия организует людей для штурма границы

Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила об участившихся попытках штурма польской границы со стороны Белоруссии.

По словам Михальской, последнее время происходит "больше попыток силового форсирования границы" большими группами. Она отметила, что 14 октября границу пытались пересечь 100 человек в Наревке и 150 — в Кузнице.

Представитель Пограничной стражи добавила, что польские пограничники успешно пресекают попытки проникновения в страну групп, организованных белорусскими службами.

С начала октября из Белоруссии в Польшу пытались попасть более шести тысяч нелегалов. С начала осени зарегистрировано 19,5 тысяч попыток пересечения границы.

Ранее Литва, Латвия и Польша обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса. Варшава ввела на границе режим чрезвычайного положения и стянула туда армию и полицию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что из-за санкций у страны нет "ни денег, ни сил" на сдерживание нелегальных мигрантов, которые стремятся в страны Евросоюза.

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