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Мигранты попытались штурмовать границу Польши со стороны Белоруссии

Мир

Польские пограничники пресекли попытки групп мигрантов силой прорваться в страну со стороны Белоруссии.

Мигранты попытались штурмовать границу Польши со стороны Белоруссии

Как сообщила пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская, попытки силового пересечения границы были совершены в минувшие выходные.

"На патруль сотрудников, солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу", — цитирует ТАСС представителя погранохраны.

По её словам, часть мигрантов смогла проникнуть на польскую территорию, но патрулям удалось вернуть их на линию границы.

Михальская сообщила, что в настоящее время границу охраняют 2,5 тысячи военнослужащих, но их численность планируется увеличить.

С августа польскую границу пытались нелегально пересечь свыше 16 тысяч мигрантов, находившихся в Белоруссии. Большую часть подобных попыток пресекли пограничники. Более 1,8 тысячи нелегальных мигрантов задержали. В настоящее время 1,5 тысячи из них находятся в специальных центрах в Польше.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить забор на границе с Белоруссией, чтобы препятствовать потокам мигрантов.

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Польша отказывается быть лагерем для мигрантов
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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