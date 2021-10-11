Польские пограничники пресекли попытки групп мигрантов силой прорваться в страну со стороны Белоруссии.
Как сообщила пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская, попытки силового пересечения границы были совершены в минувшие выходные.
"На патруль сотрудников, солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу", — цитирует ТАСС представителя погранохраны.
По её словам, часть мигрантов смогла проникнуть на польскую территорию, но патрулям удалось вернуть их на линию границы.
Михальская сообщила, что в настоящее время границу охраняют 2,5 тысячи военнослужащих, но их численность планируется увеличить.
С августа польскую границу пытались нелегально пересечь свыше 16 тысяч мигрантов, находившихся в Белоруссии. Большую часть подобных попыток пресекли пограничники. Более 1,8 тысячи нелегальных мигрантов задержали. В настоящее время 1,5 тысячи из них находятся в специальных центрах в Польше.
Ранее сообщалось, что Польша планирует построить забор на границе с Белоруссией, чтобы препятствовать потокам мигрантов.
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