Более 90% промышленных предприятий Украины станут убыточными из-за цен на газ

На Украине промышленные предприятия вынуждены покупать газ по 56 тысяч гривен за тысячу кубометров, что почти в семь раз дороже, чем в январе текущего года. При этом на бирже TTF ноябрьские фьючерсы поднимались до рекордной отметки в 1450-1700 долларов за тысячу кубометров.

Если стоимость "голубого топлива" не снизится, то украинская промышленность попадёт в тяжёлую ситуацию. Судя по результатам опроса, проведённого Федерацией работодателей Украины, почти все предприятия страны станут убыточными.

В опросе приняли участие 100 компаний, нуждающихся в природном газе, из 20 отраслей промышленности.

Выяснилось, что уже в октябре 91% компаний-респондентов станут убыточными из-за высокой цены на газ. В ноябре этот показатель может вырасти до 96%.

Половина компаний, принявших участие в опросе, сообщили, что в текущих условиях вынуждены будут остановить производство или уменьшить его объёмы. Если ситуация не улучшится и цены на газ не снизятся, то в декабре большинство опрошенных компаний прекратят работу.

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