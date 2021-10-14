EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суд арестовал на два месяца пермского стрелка
Собчак высказалась о законопроекте о домашнем насилии: "Неужели"
На "Розе Хутор" апробируют новые стандарты развития туристской инфраструктуры
Бывший муж жертвы ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребёнка
Путин заявил, что миру надо сделать многое для реализации прав женщин
Песков: власти РФ не планируют корректировать пенсионную реформу
Массовый отток беженцев из Афганистана спрогнозировали в ОДКБ
"Нами руководят ослы": британцы раскритиковали политиков из-за газового кризиса
Володин сообщил, что ещё один депутат заболел коронавирусом

Более 90% промышленных предприятий Украины станут убыточными из-за цен на газ

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине промышленные предприятия вынуждены покупать газ по 56 тысяч гривен за тысячу кубометров, что почти в семь раз дороже, чем в январе текущего года. При этом на бирже TTF ноябрьские фьючерсы поднимались до рекордной отметки в 1450-1700 долларов за тысячу кубометров.

Более 90% промышленных предприятий Украины станут убыточными из-за цен на газ

Если стоимость "голубого топлива" не снизится, то украинская промышленность попадёт в тяжёлую ситуацию. Судя по результатам опроса, проведённого Федерацией работодателей Украины, почти все предприятия страны станут убыточными.

В опросе приняли участие 100 компаний, нуждающихся в природном газе, из 20 отраслей промышленности.

Выяснилось, что уже в октябре 91% компаний-респондентов станут убыточными из-за высокой цены на газ. В ноябре этот показатель может вырасти до 96%.

Половина компаний, принявших участие в опросе, сообщили, что в текущих условиях вынуждены будут остановить производство или уменьшить его объёмы. Если ситуация не улучшится и цены на газ не снизятся, то в декабре большинство опрошенных компаний прекратят работу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как долго будет падать экономика Украины?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Волшебник Мерлин оказался исчадием ада
"Нами руководят ослы": британцы раскритиковали политиков из-за газового кризиса
Володин сообщил, что ещё один депутат заболел коронавирусом
Сергей Жуков запаниковал из-за предстоящих "ковидных" ограничений
Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 продолжится без введения ограничений
Захарова: РФ не обсуждает с Турцией взаимное признание Крыма и Северного Кипра
Стало известно, в каком иностранном фильме снимется Бузова
Лауреат Нобеля сделал МРОТ респектабельным
Омбудсмен и Совет Федерации готовят законопроект о наказании за пытки в тюрьмах
Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной российской фанатки
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева

Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.

Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Здоровье
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Российский шоу-бизнес
Покойная супруга Шаляпина оказалась профессором сомнительного колледжа
Здоровье
Чумаков привёл аргументы об искусственном происхождении COVID-19
Игорь Буккер Волшебник Мерлин оказался исчадием ада Игорь Буккер Дмитрий Соколов Удивительные дома Москвы: архитектурные шутки купцов-домовладельцев Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Разрешить конфликт можно, приняв точку зрения оппонента Ирина Шлионская
Здоровье
Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики
Происшествия
Обрушились на девушку матом: в метро Москвы - новый конфликт с мигрантами
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце и гормональные изменения
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце и гормональные изменения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников