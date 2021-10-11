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The Baltic Word: как Литва со всем миром рассорилась

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литовскому правительству гораздо важнее выглядеть важными и значительными в глазах ЕС и НАТО, нежели решать проблемы своего народа.

The Baltic Word: как Литва со всем миром рассорилась

Так утверждает издание The Baltic Word.

В опубликованной изданием статье указано, что за прошедший год Литва успела:

  • поссориться с такими важными для ее экономики государствами, как Китай и Белоруссия,
  • осудить Венгрию за запрет на распространение изображений ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних,
  • попенять Латвии и Эстонии за отказ полностью отключить электроэнергию из Белоруссии.

Автор материала отмечает, что Литва в угоду политической конъюнктуре разрушила взаимовыгодные отношения с экономическими партнерами и соседями. И теперь вместо того, чтобы работать и улучшать уровень жизни населения, власти страны только без конца требуют от партнёров по ЕС и НАТО всё новых санкций в отношении тех стран, которые, по их мнению, ведут себя неправильно.

Из-за этого в стране цены на централизованное теплоснабжение выросли в среднем на 30%, а скоро взлетят ещё, так как биотопливо — на нём работают порядка 70% ТЭС — уже подорожало на 40%.

"Такой огромный скачок цен в такое напряженное время может угрожать социальным кризисом и еще большим ростом напряженности в обществе", — предупреждает Лукас Тамулинас, председатель движения LSDP Momentum Vilnius.

К слову, по данным Департамента статистики Литвы, цены на потребительские товары и услуги растут восьмой месяц подряд. По последним данным,

  • годовой уровень инфляции составляет 5%;
  • в 2020 году каждый пятый житель Литвы находился за чертой риска бедности;
  • в 2019 году Литва вошла в пятерку антилидеров ЕС по уровню риска бедности для пенсионеров — доля людей старше 65 лет, подверженных риску бедности, составила 18,7%.

"В такой ситуации санкции, введенные в отношении соседних стран, которые тесно связаны с литовской экономикой и непосредственно влияют на благосостояние людей в Литве, по меньшей мере наносят ущерб. Литва сама делает своих противников сильнее. Такая контрпродуктивность очевидна для всех в Литве, кроме ее властей", — резюмирует автор статьи.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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