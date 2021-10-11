Литовскому правительству гораздо важнее выглядеть важными и значительными в глазах ЕС и НАТО, нежели решать проблемы своего народа.
Так утверждает издание The Baltic Word.
В опубликованной изданием статье указано, что за прошедший год Литва успела:
Автор материала отмечает, что Литва в угоду политической конъюнктуре разрушила взаимовыгодные отношения с экономическими партнерами и соседями. И теперь вместо того, чтобы работать и улучшать уровень жизни населения, власти страны только без конца требуют от партнёров по ЕС и НАТО всё новых санкций в отношении тех стран, которые, по их мнению, ведут себя неправильно.
Из-за этого в стране цены на централизованное теплоснабжение выросли в среднем на 30%, а скоро взлетят ещё, так как биотопливо — на нём работают порядка 70% ТЭС — уже подорожало на 40%.
"Такой огромный скачок цен в такое напряженное время может угрожать социальным кризисом и еще большим ростом напряженности в обществе", — предупреждает Лукас Тамулинас, председатель движения LSDP Momentum Vilnius.
К слову, по данным Департамента статистики Литвы, цены на потребительские товары и услуги растут восьмой месяц подряд. По последним данным,
"В такой ситуации санкции, введенные в отношении соседних стран, которые тесно связаны с литовской экономикой и непосредственно влияют на благосостояние людей в Литве, по меньшей мере наносят ущерб. Литва сама делает своих противников сильнее. Такая контрпродуктивность очевидна для всех в Литве, кроме ее властей", — резюмирует автор статьи.
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