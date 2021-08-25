Когнитивный диссонанс в Литве: народ и власть оценивают события по-разному

Литва все годы "независимости" последовательно уничтожает весь свой, и без того не богатый, экономический потенциал.

Сначала под предлогом "борьбы с советским наследием" разрушили почти всю местную промышленность. Потом старательно пытались отсоединиться от ЕЭС и закрыли собственную АЭС, которая давала дешёвое электричество — и стали покупать дорогое в Дании и Швеции (где цены за киловатт одни из самых высоких в ЕС). Теперь тщательно пытаются отгородиться от такого же дешёвого электричества из Белоруссии.

Аналогичная ситуация с газом: есть дешёвый трубный из России по ещё советским трубопроводам — но построили дорогой СПГ-терминал, арендуют убыточный газовоз и возят издалека американский сжиженный, "лишь бы назло москалям".

Это всё Литва делает по собственной инициативе или ради того, чтобы хоть как-то продать себя Западу, дескать "мы такая Литва, мы вот и так делать умеем, и так, а вы нам за это какие-то деньги дадите"? Или это, наоборот, откуда-то из Брюсселя или из Вашингтона спускается требование Литве проводить агрессивную русофобскую внешнюю политику?

Об этом в эксклюзивном интервью программе "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказала журналист, депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.

Читайте начало интервью:

Белорусско-литовская граница — не так страшен чёрт, как его малюют (часть первая);



Против кого Литва "гибридно воюет", используя мигрантский кризис (часть вторая).



— Вы же знаете, что политика формируется в Брюсселе. Видимо, какие-то договорняки идут — совещания проходят министров иностранных дел, где принимается какое-то общее решение.

То есть, сказать, что кто-то тут что-то навязывает кому-то, я не могу. Это было бы слишком примитивным объяснением.

— Но люди у вас всё чаще начинают выражать недовольство. Был недавно, к примеру, протест возле Сейма, который весьма жестко подавили. Люди пришли поговорить, а против них сразу полиция, слезоточивый газ — что по этому поводу народ думает?

— Протесты подавляются всюду, в каждой стране: и в России, и в Белоруссии, в Лондоне, в Париже и в Вильнюсе — если они каким-то образом уже переходят определённые рамки. Нужно разделять два события в тот день.

Был большой многолюдный митинг, где приняло участие, по некоторым оценкам, до десяти тысяч человек, которые восстали против "ковидных" ограничений.

То есть они пришли отстаивать свои личные свободы, свои личные взгляды.

Аналогичные протесты против принудительной вакцинации, напомню, по всему миру идут: в Париже во Франции каждые выходные собираются, в Испании, в Лондоне, и в Латвии тоже.

Дело в том, что этот митинг закончился в пять часов вечера. Организаторы ушли, а небольшое количество разгорячённых людей остались, не захотели расходиться, а захотели каким-то образом пообщаться с парламентариями. Те не поняли их. И всё это закончилось массовыми беспорядками.

Конечно, нет однозначного мнения в Литве по отношению к этому: кто-то считает, что было очень жестокое подавление, кто-то считает, что подавлялось ровно так же, как и в любой другой стране подавляется, когда толпа переходит какие-то границы. Там, например, не было выдержано расстояние до Парламента, которое нельзя пересекать.

То есть, были провокации, скорее всего, и с той, и с другой стороны. Это как и всюду. Надо просто оценивать как стихийное событие, которое, конечно, вызвано недовольством.

— То есть население не видит в этом чего-то такого, отличного от других…

— Нет, почему не видит? Нужно понимать, что литовцы очень сдержанный, очень спокойный народ, который будет терпеть до последнего. И если уж где-то терпение лопнуло, если народ вышел на улицу, то это знак для властей и для правительства, что где-то перегибается палка.

Даже невозмутимых литовцев всё достало

Протест, Литва

В данном случае показательны авторитаризм, дискриминация, которые осуществляются при использовании пресловутого санитарного паспорта, паспорта возможностей. Людям это, конечно же, не нравится. Мы видим это — по всему миру это происходит.

Конечно же, у нас это всё очень бурно обсуждается. 10 сентября будет ещё один митинг, про который организаторы заявляют, что будет ещё большее количество народа. Может быть, это не закончится уже такими беспорядками и применением силы, но народ будет выражать свою позицию. И эти акции будут продолжаться. Конечно, спокойно это не пройдёт.

— Власти не смягчили "антиковидные" ограничения после этого?…

— Немножко да. Немножечко сдали назад. Допустим, у нас предлагалось запретить тем, у кого нет санитарного паспорта, паспорта возможностей, пользоваться общественным транспортом, медицинскими услугами. Но это уже, конечно же, огромный перебор, народ очень сильно возмущался, потому что мы платим налог на здоровье, и у нас, по сути, отнимается конституционное право. Вот от этого пункта отказались.

Но остались какие-то ограничения по посещению ресторанов, кафе, массовых мероприятий и крупных магазинов.

Причем, пока ещё это всё не действует. Ограничения, против которых народ на улицу вышел, приняты они будут только 10 сентября, когда Сейм соберётся на осеннюю сессию Парламента. А действовать начнут с 13 сентября.

Гибридная война как она есть

парламент Литвы

— Ваше — литовское — руководство — и президент, и премьер-министр — заметило, что "антиковидный" митинг совпал с протестом около одного из лагерей беженцев. И, мол, это — "гибридная атака" извне. Поясните, пожалуйста, чем тут опять Россия виновата, с точки зрения вашего руководства.

— Да ничем.

— Но ведь заговорили про русский след, руку Кремля, что мы опять на Литву как-то там что-то…

— Это, конечно же, воспринимается многими с иронией, власти используют такие формулировки, но они настолько уже избитые, затасканные, что никто всерьёз уже к ним не относится. Сказать, что вот эти десять тысяч людей пришли по чьему-то велению, повелению, или им кто-то утром позвонил, сказал: "Идите" — естественно, этого нет.

Ситуация зеркальна:

идут протесты в Белоруссии, и белорусские власти заявляют, что это подготовили Литва и Польша, а у нас, соответственно, в условиях "гибридной войны", когда возникают какие-то протесты, говорят, что это Лукашенко и Путин.

Да, это есть. Но больше направлено на какую-то конкретную аудиторию, и всерьёз это никто не воспринимает.

— В Эстонии будут выборы президента. На них выдвигается президент Академии наук, который призывает к нормализации отношений с Россией. В Литве может появиться такой политик, или это нереально?

— Пока, в нынешних условиях, наверное, нет. Но я оптимист и верю, что прагматичность возымеет верх, и мы к этому придём. Со временем. Пока же, в этих условиях — нет, невозможно.

— А зачем Литве ввязываться в конфликт по китайско-тайваньскому вопросу? Литва признала Тайвань, организовав его представительство в Вильнюсе. Здесь зачем было надо занимать такую экстремальную позицию?

— Я уже сказала, что у нас во внешней политике взят курс на ценностную политику. Что это означает? Следование каким-то демократическим принципам и так далее.

То есть, у нас неоднократно Сейм принимал какие-то резолюции против Китая, против его дискриминационной политики в отношении определённой части населения и так далее. У нас давно уже заигрывают с Тайванем и открывают представительство вот сейчас.

Мне трудно сказать, почему это осуществляется, потому что, на взгляд большинства населения, это неразумно, нелогично, непрактично и так далее. Но, видимо, у властей какие-то свои представления об этом. А населению доводить их не считают нужным. Просто появляются какие-то новости. И всё.

— Значит, правительство Литвы проводит политику определённых западных ценностей, которая не всегда собственным населением понимается. И протесты, которые идут, говорят о том, что нужен какой-то диалог властей с народом, которого сейчас нет?

— Ну да. Если суммировать, то возник некий когнитивный диссонанс:

с одной стороны — ценностная политика, которая предусматривает демократию, какие-то высокие лозунги и так далее;

с другой стороны — отсутствие этой демократии в самой стране, нежелание разговаривать с народом, нежелание что-то объяснять, проведение жёстко своей политики.