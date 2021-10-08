Все российские журналисты - террористы - глава отдела безопасности МИД Украины

То, что украинские политики не стесняются демонстрировать свою русофобию при каждом удобном случае - давно не секрет. Но до прямых оскорблений, да ещё "на камеру" и на территории международных организаций дело у них доходит нечасто.

Один из таких случае произошёл буквально вчера, да не где-нибудь, а в коридоре штаб-квартиры ООН:

Владимир Лакомов, глава департамента международной безопасности украинского МИД назвал всех российских журналистов террористами.

Как видно из опубликованного РИА Новости видео, дипломат из Незалежной, который был явно настроен "поболтать" с журналистами, услышав, как корреспондент издания представился, безапелляционно заявил, что он "не разговаривает с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами".

И стремительно пошёл прочь, не слушая даже вопрос о перспективах восстановления российско-украинских отношений. Зато ещё раз повторил, что считает террористами всех российских журналистов.