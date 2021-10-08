То, что украинские политики не стесняются демонстрировать свою русофобию при каждом удобном случае - давно не секрет. Но до прямых оскорблений, да ещё "на камеру" и на территории международных организаций дело у них доходит нечасто.
Один из таких случае произошёл буквально вчера, да не где-нибудь, а в коридоре штаб-квартиры ООН:
Владимир Лакомов, глава департамента международной безопасности украинского МИД назвал всех российских журналистов террористами.
Как видно из опубликованного РИА Новости видео, дипломат из Незалежной, который был явно настроен "поболтать" с журналистами, услышав, как корреспондент издания представился, безапелляционно заявил, что он "не разговаривает с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами".
И стремительно пошёл прочь, не слушая даже вопрос о перспективах восстановления российско-украинских отношений. Зато ещё раз повторил, что считает террористами всех российских журналистов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.