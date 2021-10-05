Greenpeace планирует запретить рекламу "Газпрома" в Европе

Greenpeace призвал власти Евросоюза запретить рекламу компаний, занимающихся добычей энергоресурсов. В случае запрета "Газпром" может лишиться спонсорства Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее представители экологической организации заблокировали вход на нефтеперерабатывающий завод Shell в Роттердаме (Нидерланды), чтобы привлечь внимание общественности к своей новой инициативе. Вскоре полиция разогнала активистов. В ходе демонстрации было арестовано 17 из 80 участников акции. Shell ответил активистам, заявив, что компания распространяет экологическую рекламу и инвестирует в экологичную энергетику.

Greenpeace планирует собрать миллион подписей, чтобы их предложение было рассмотрено Еврокомиссией, сообщает AP.

"Этот закон повысит осведомлённость общественности о продуктах и технологиях, которые несут ответственность за изменение климата и другие вредные воздействия на окружающую среду и здоровье", — рассказали в организации.

Ранее "Газпром" продлил соглашение с УЕФА о спонсорстве Лиги чемпионов до 2024 года.

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