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Автор Александр Шторм

Бесплатная газификация от Путина оказалась не для всех

Экономика

Газификация домов российской провинции оказалась вопросом очень неоднозначным. Как ни обещал Путин, во многих ситуациях газификация оказалась не бесплатной.

Бесплатная газификация от Путина оказалась не для всех

Газификация деревень и дачных посёлков в рамках майского поручения президента должна была обеспечить "подведение газа до домов без привлечения средств граждан". Воплощать эту идею в реальность обязали "Газпром", фактически приговорив госкомпанию к убыткам на внутреннем рынке — ради блага обычного народа.

По замыслу президента это должно было коснуться и деревенских, и садовых участков с возведёнными на них домами. Без учёта, живут там люди постоянно или не живут.

Однако, как всегда, в России случилось "но".

Как пишут в проекте "Мэйдэй. Хроника пикирования", проблема в том, что тариф для потребителей газа в сельской местности не покрывает стоимость услуг газораспределения. Ранее "Газпром" покрывал эти убытки за счёт экспорта.

Такая программа будет стоить два триллиона рублей до 2030 года. Отметим, что, согласно "дорожной карте", вести строительство трубопроводов и газораспределительных станций должны без получения разрешения.

Сами разрешения, к слову, оформляются пару лет и существенно удорожают строительный проект. Говоря об оплате такого мероприятия, следует помнить, что под льготную и стандартную категории попадают владельцы только тех домов, которые пригодны для постоянной регистрации.

Теоретически программа не разделяет дома по типу использования. Препятствием будут только "требования пожарной безопасности, запрещающие ввод газа во временные сооружения".

Разумеется, многие россияне замерли в ожидании невиданного счастья.

Но при подаче заявок стало выясняться, что программа "газификация от Путина" преобразовалась в программу "догазификации от "Газпрома".

Первое требование — населённый пункт должен быть уже газифицирован. "Газпром" пообещал подвести трубу бесплатно к границе "дачных и деревенских домов" только при условии нахождения их в границах населённого пункта. Внутри участка никто ничего тянуть не обещал.

Напомним, что на участке должен находится жилой объект капитального строительства, поставленный на кадастровый учёт.

Также жители негазифицированных населённых пунктов будут ждать газ от "Газпрома" ещё не один год — а то и не одно десятилетие.

Впрочем некоторые видят в этой ситуации позитивные стороны.

"А что не так? Я живу в пределах населённого пункта, "Газпром" уже был, всё обмерили, посчитали. Газ бесплатно могут довести и до участка, но подключить ты его сможешь только при оформленном домовладении. СНТ пусть идут в топку. Как шлагбаумы ставить, так они "частная территория", а как плюшки — так давай как всему народу. Тогда пусть затыкают своё "частное" эго и входят в муниципалитет", — пишут в соцсетях.

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Редактор: Елена Тимошкина
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