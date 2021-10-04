Правозащитник: зачинщики офшорного скандала действовали по указке Госдепа

Правозащитник Александр Ионов, который подал заявление в Генпрокуратуру на журналистов ICIJ, объяснил свой поступок вмешательством организации во внутреннюю политику нашей страны. Специалист убеждён, что союз выполняет задачи Государственного департамента США.

По словам правозащитника, сотрудники Федерального бюро расследований обращают внимание на оппозиционные американские организации с антиглобалистским направлением, в то время как деятельность авторов "досье Пандоры" игнорируют. Таким образом Ионов объяснил связь журналистов со спецслужбами. Кроме того, он подчеркнул, что создатели материала раскрыли тему только с одной стороны.

"Американцы также работают в офшорных юрисдикциях, но почему-то мы видим только общие фразы о Штатах. Пусть они (журналисты ICIJ — Прим. ред.) называют фамилии чиновников, которые за этим стоят, и тогда уже это будет объективно", — отметил специалист в беседе с RT.

Напомним, что "досье Пандоры", которое вызвало офшорный скандал, опубликовали третьего октября. В перечне упомянули представителей российской государственной корпорации "Ростех", а также членов семьи администрации Кремля. Ещё частью списка стали прошлые и нынешние парламентарии, их родственники.

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