Кого уничтожит "досье Пандоры" - списки, мнения, выводы

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" об участии мировых лидеров в известных офшорных схемах. Медийный эффект получился ниже ожидаемого, а содержательная сторона оставляет желать лучшего.

Примерно год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных о владельцах 30 тысяч офшорных компаний.

"Досье Пандоры" обнародовали 3 октября. Сообщается, что утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca.

Эксперты в один голос говорят, что ничего громкого, сенсационного в обнародовании "Пандорой" российских бенефициаров офшоров с Британских Виргинских островов не увидели.

По сути, удивляться там и правда нечему. Как отметил "Толкователь", общеизвестно, что у всякого члена "100 тысяч высших семей" есть зарубежный офшор. Часто ещё и гражданство "агрессивной страны НАТО".

На сегодняшний день около 95% всей крупной собственности России записано на офшоры, то есть де-юре все эти скважины и рудники даже и не принадлежат РФ, хотя и находятся в нашей стране.

По данным Pandora papers, в документе значится президент Украины Владимир Зеленский. Хотя уже и так ясно, что эта публикация не возымеет никаких последствий.

"Хозяева земли советской" так и будут тащить из своих стран всё что можно (а часто — что и нельзя) на "проклятый Запад". Для этого они и ломали Советский Союз и входили на правах младших партнёров в глобализм.

"Так что это всё - обыденность. С этим жили и будем жить", — резюмировали эксперты.

Что касается "бояр", что в перечне фигурируют, в частности, следующие бывшие и нынешние российские парламентарии, а также члены их семей:

депутат Госдумы от СР Алексей Чепа ,

, единоросс Григорий Еникеев ,

, экс-депутат свердловского Заксобрания от ЕР Игорь Ковпак ,

, аудитор Счётной палаты РФ, единоросс Сергей Мамедов ,

, его коллеги Олег Ткач ,

, Николай Петрунин ,

, Владислав Резник ,

, Мария Копт-Голушко ,

, Инга Аршба (дочь депутата Госдумы от ЕР Отари Аршба )

(дочь депутата Госдумы от ЕР ) и Владимир Скоч.

Также в "досье" есть представители госкорпорации "Ростех", администрации Кремля — впрочем не они сами, а члены их семей.

По этому поводу экс-сотрудник спецслужб США Сноуден заявил, что, несмотря на утечки данных, офшоры продолжают собирать их в базы и вешать наклейки "Не сливать".

На "Дожде" (признан иноагрентом) уже обсудили тот момент, что офшорные компании Зеленского и его деловых партнёров Сергея и Бориса Шефиров с 2012 года получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Также задействованы и иностранные политики.

К примеру, Андрей Бабиш, с 2017 года занимающий должность премьер-министра Чехии, в 2009 году перевёл 22 миллиона долларов на счета ряда офшорных компаний для тайной покупки особняка во Французской Ривьере.

А король Иордании Абдулла II бен аль-Хусейн через офшоры приобрёл собственность в Великобритании и США более чем на 100 миллионов долларов. Чета Блэров сэкономила Великобритании 312 тысяч фунтов стерлингов (422 тысячи долларов) на гербовом сборе при покупке лондонского офиса.

В проекте "Политджойстик" отметили, что состав персоналий подобран с умом. Данный медийный вброс — однозначно игра бритов. "Она многослойная, долгая и заслуживает уважения, но и мы заслуживаем своего уважения, просто потому что без нас её не существует", — иронизируют аналитики.

Общее количество файлов досье — 12 миллионов. По мнению авторов канала "Медиатехнолог", включение Зеленского в списки свой целью имело недопущение его на второй срок.

По данным пресловутой "Пандоры", Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировал офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ. "Как же быстро актёры превращаются в настоящих политиков", — смеются эксперты.

Так что все эти 12 миллионов файлов, полученных от ЦРУ (поэтому в документах нет важных данных о крупных политиках из США), никак не являются самым масштабным расследованием, которым эти публикации уж точно не являются. Там нет ничего, что бы ни озвучивала команда Навального — и продолжала бы, если бы не срок лидера.

"Возникает закономерный вопрос: "И что? Кого вообще должны удивить опубликованные данные? Разве кто-то рассчитывал, что люди, имеющие высокие должности, должны жить среднестатистической жизнью?" — саркастически спрашивают аналитики.

Автор Telegram-канала "Чисто для фиксации" высказал мнение, что в документе про того же Эрнста написана сущая беллетристика Создаётся впечатление, что это даже не "расследовательская журналистика", а банальный донос от завистников. У WikiLeaks, мирового стандарта "расследовательской журналистики", подтверждающих документов было в разы больше.

Судя по всему, Pandora Papers — это медийный выхлоп от крупного передела на мировом рынке офшорных компаний. В данном случае идёт прицельная деанонимизация поглощённых или сброшенных с рынка офшоров.

"Политические последствия этого вброса возможны только в странах, где есть жёсткое внешнее управление от США или Великобритании. Все остальные (включая, как ни странно, и Зеленского) от этих "офшорных наездов" легко отобьются", — заключают эксперты.

Честно говоря, очень похоже на специальное экстренное создание повестки в СМИ методом грубейшего ручного управления.

"Все, конечно же, помнят, что осталось у Пандоры в коробочке, когда из неё сбежали почти все беды земные, и она наконец допёрла захлопнуть крышку? Ложная надежда, вот что", — заключают аналитики.

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