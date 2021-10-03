Зеленский намерен вернуть Саакашвили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично вернет гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Зеленский отметил, что использует разные возможности, чтобы возвращать украинских граждан на родину. Что касается возвращения Саакашвили, то этот вопрос будет решать не только президент, но и правительство, МИД и посольство в Тбилиси.

Глава государства неодобрительно отнесся к отъезду Саакашвили из Украины, поскольку он является главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

По мнению Зеленского, отъезд Саакашвили в Грузию — политический шаг, поскольку там сейчас идут местные выборы. Он добавил, что когда государственный чиновник покидает страну — это неправильно, однако "нужно понять все детали и все риски".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Саакашвили был задержан после прилета в Грузии. Экс-президент вернулся на родину, чтобы принять участие в октябрьских выборах в органы местного самоуправления. В Грузии на Саакашвили заведено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджета. По грузинским законам Саакашвили грозит 11 лет заключения.

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