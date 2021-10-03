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Зеленский намерен вернуть Саакашвили на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично вернет гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Зеленский намерен вернуть Саакашвили на Украину

Зеленский отметил, что использует разные возможности, чтобы возвращать украинских граждан на родину. Что касается возвращения Саакашвили, то этот вопрос будет решать не только президент, но и правительство, МИД и посольство в Тбилиси.

Глава государства неодобрительно отнесся к отъезду Саакашвили из Украины, поскольку он является главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

По мнению Зеленского, отъезд Саакашвили в Грузию — политический шаг, поскольку там сейчас идут местные выборы. Он добавил, что когда государственный чиновник покидает страну — это неправильно, однако "нужно понять все детали и все риски".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Саакашвили был задержан после прилета в Грузии. Экс-президент вернулся на родину, чтобы принять участие в октябрьских выборах в органы местного самоуправления. В Грузии на Саакашвили заведено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджета. По грузинским законам Саакашвили грозит 11 лет заключения.

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Почему Саакашвили – международный преступник?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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