Власти Грузии объявили о задержании бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Экс-глава государства помещён в пенитенциарное учреждение, о чём отчитался премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, у властей была полная информация о передвижениях Саакашвили. Маршрут грузинского политика начался на Украине.
Экс-президент задержан из-за того, что на него заведено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджета. По грузинским законам Саакашвили грозит 11 лет заключения.
Грузинское телевидение сообщает, что Саакашвили переправили в одну из тюрем Тбилиси.
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