Грузинские власти объявили о задержании Саакашвили

Власти Грузии объявили о задержании бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Экс-глава государства помещён в пенитенциарное учреждение, о чём отчитался премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, у властей была полная информация о передвижениях Саакашвили. Маршрут грузинского политика начался на Украине.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство объяснить народу, что на самом деле происходит.

призвала правительство объяснить народу, что на самом деле происходит. Саакашвили, у которого был запрет на въезд в Грузию, объявил о своём возвращении в Facebook. Экс-президент якобы находился в Батуми.

Экс-президент задержан из-за того, что на него заведено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджета. По грузинским законам Саакашвили грозит 11 лет заключения.

Грузинское телевидение сообщает, что Саакашвили переправили в одну из тюрем Тбилиси.

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