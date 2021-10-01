Президент Грузии не стала опровергать возвращение Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что видеообращение экс-главы государства Михаила Саакашвили о возвращении на родину усугубляет политическую обстановку в стране. Ранее одиозный политик посредством Facebook сообщил о приезде в Батуми.

В обращении к грузинскому народу Зурабишвили не смогла с точностью опровергнуть информацию о приезде Саакашвили.

"Правда это или ложь, но эта тема сама по себе нарушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряжённое и уставшее общество, вызывает ещё большее его разделение", — приводит администрация президента Грузии слова Зурабишвили.

Президент уточнила, что целью Саакашвили является организация уличных протестов 3 октября, в день после выборов. Кроме того, Зурабишвили обратилась к властям, которые не могут навести порядок и обязаны "рассказать правду".

"Никто не должен играть с этим огнём, если ему небезразлична страна и её будущее… Я призываю всех взять на себя ответственность", — заявила Зурабишвили.

Второго октября в Грузии состоятся местные выборы. Граждане страны отдадут свои голоса за кандидатов в мэры городов. Также выберут совещательные органы при них — "сакребуло".

Ранее МВД Грузии опровергло информацию о приезде Саакашвили в Батуми.

Грузинский телеканал "Имеди" сообщил, что он находится на Украине.

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