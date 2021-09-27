Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России

Общение с президентом США Джо Байденом на полях 76-ой Генассамблеи ООН турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал "разочаровывающим" и объявил, что, вместо тесного сотрудничества со Штатами, он попытается наладить отношения с Россией.

Выступая в Стамбуле, после возвращения домой Эрдоган заявил журналистам, что они с Байденом "не виделись с глазу на глаз".

"В дискуссиях с мистером Байденом, которых я ожидал, не было желаемого результата", — сказал он.

Турецкий лидер также раскритиковал Вашингтон за то, что он считает неспособностью победить экстремизм, отметив, что США вооружили курдских боевиков в Сирии.

"Америка недостаточно борется с террористическими организациями, она предоставляет им много оружия и оборудования”, — посетовал Эрдоган.

По его словам, впредь его страна будет "стремиться к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Россией”.

Публичное заявление Эрдогана о том, что Анкара будет стремиться к углублению связей с Москвой, прозвучало всего за пять дней до его поездки в Россию, где он встретится с президентом Владимиром Путиным в Сочи на Черном море.

Напомним, что у Москвы и Анкары сложные отношения:

с одной стороны — они тесно сотрудничают, с другой — между ними на регулярной основе вспыхивают разногласия.

Например, Россия продала систему противоракетной обороны Турции, а впоследствии страны оказались по разные стороны гражданской войны в Сирии.

Еще одно разногласие возникло в связи с Крымом, который Анкара отказывается признавать частью России. Выступая на сессии Генассамблеи Ассамблеи ООН, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает "территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которой мы не признаем”.

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