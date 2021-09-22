Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке, окончательно определился со своей позицией по вопросу юридической принадлежности Крыма.
В своем выступлении, текст которого опубликован на сайте турецкого правительства, Эрдоган заявил, что его страна "выступает за сохранение территориальной целостности Украины и ее суверенитета". И именно поэтому не признаёт присоединение полуострова Крым к России, считая это аннексией.
Более того, Эрдоган подтвердил свои слова, сказанные днём ранее, о том, что Анкара не признаёт результаты прошедших 17-19 сентября в Крыму выборов:
"Для Турции они не имеют юридической силы", — сказал он.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Эрдогана, отметила, что позиция России по вопросу Крыма "неизменна" и что тема эта "закрыта". Что же касается выступления турецкого президента, то
"подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", — сказала Захарова.
К слову, напомним, ранее было объявлено о запланированной встрече Владимира Путина с турецким президентом, который для этого собирается приехать в Москву. Подробнее об этом :
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