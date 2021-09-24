Эрдоган обвинил Байдена в "нечестной игре"

Связи Анкары с Вашингтоном остаются "нездоровыми”, поскольку США продолжают действовать в отношении Турции "нечестным образом”.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав США "разобраться " с непоставкой его стране самолетов F-35.

Выступая перед журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Турции назвал отношения между его правительством и США "холодными".

По словам Эрдогана, продолжающийся спор вокруг F-35 остается главной проблемой в двусторонних отношениях, поскольку Вашингтон исключил Турцию из программы поставки истребителей 5-го поколения после того, как Анкара решила приобрести зенитные системы С-400 российского производства.

"Для Турции бизнес С-400 закончен, и каким-то образом отменить покупку невозможно, — сказал турецкий лидер. — Но мы купили F-35, заплатили $1,4 млрд, и эти F-35 нам не были переданы. Соединенным Штатам необходимо разобраться с этим. Я не могу сказать, что в турецко-американских отношениях идет здоровый процесс".

Особо Эрдоган отмеил тот факт, что приход к власти в Америке новой администрации "мало что сделал для разогрева турецко-американских отношений":

"Я не могу сказать, что мы хорошо начали с мистером Байденом, — сказал он. - Мы, Турция, действуем честно. Наша позиция честна, но, к сожалению, Америка действовала нечестно, и она продолжает это”.

Напомним, Турция и Россия подписали контракт на поставку С-400 еще в конце 2017 года, после нескольких лет неудачных попыток Анкары закупить современные зенитные системы у своих союзников по НАТО. Сделка стоимостью $2,5 млрд включала поставку четырех полных батарей С-400, плюс различные транспортные средства и пусковые установки и склад ракет. Поставки начались еще в 2019 году и уже завершены.

Этот шаг Анкары вызвал яростную реакцию в Вашингтоне, где высокопоставленные официальные лица США неоднократно пытались заставить Турцию отказаться от сделки. Однако Анкара не поддалась давлению и в итоге была исключена из программы F-35, в то время как оборонный сектор страны подвергся санкциям США.

К слову, сейчас Москва и Анкара ведут переговоры о закупке второй партии систем С-400. Еще в августе Эрдоган заявил, что у его страны "нет сомнений” по поводу покупки, а "Рособоронэкспорт" указал, что новый контракт, скорее всего, будет подписан к концу этого года.

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