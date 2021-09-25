Звонок от доктора: Трамп сказал, что может остановить его от участия в выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов в 2024 году его может остановит только болезнь.



"Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - сказал Трамп в эфире Real America's Voice.



Интересно, что экс-президент до сих пор прямо не объявлял о своем решении баллотироваться на пост еще раз. Хотя Трамп неоднократно высказывал мнение, что Джо Байден находится не на пике интеллектуальной формы. При этом свои собственные способности он оценивает довольно высоко.

Ранее Трамп всерьёз сказал, что озабочен будущим страны. Точнее, тем, что её ждёт в период до начала следующих президентских выборов в 2024 году. По его мнению, США перестанут существовать как страна через три года.





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