Байден разочаровал Америку. Почему?

Сплошные разочарования наблюдаются в американском истеблишменте:

по стране гуляет дельта-штамм,

добавляют красок инфляция,

падение производства,

рост цен на энергоносители.

В международной политике тоже всё не идеально:

талибы* празднуют победу,

китайцы снова ходят обиженные,

даже Франции немного досталось оплеух от старшего брата.

А ещё не забываем про миграционный кризис.

Президент Джозеф Байден не в том возрасте, чтобы переживать столько стрессов, но рейтинги всё же не щадят дедушку. Конечно же, об импичменте никто не говорит, республиканцы даже не заикнутся об этом. Но зато появились слухи о некомпетентности администрации нового президента.

Эксперты вполне логично задаются вопросом: разве компетентные сотрудники могли бы так нелепо организовать бегство из Афганистана, в ходе которого погибли американские военнослужащие?

Даже либеральная пресса вдруг сорвалась с поводка и стала бить по администрации Белого дома, демонстрируя раздражённость, которая возникла среди избирателей Байдена.

О каком высоком рейтинге может тут идти речь? Можно говорить только о неумелом подходе к управлению государством. Ведь даже инфляция возникла из-за того, что кто-то, у кого в руках резервная валюта, начал разбрасываться триллионами.

Как отмечает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, основным триггером, несомненно, стал Афганистан.

"Американцам не понравилось, как они сбежали из Афганистана.

Так бывает,

если нет согласия между Пентагоном и госдепартаментом,

если даже союзники не знают, когда вы начинаете выводить оттуда войска,

если вы бросаете позади всех тех, кого вы два месяца называли "оплотом демократии", а после этого начинаете ругать и говорить, что они не хотят сражаться за эту демократию.

Конечно, у такой администрации всё начинает валиться из рук.

Образ компетентной администрации, образ профессионалов, которые вернулись после Трампа, сеющего хаос, рассыпался.

Они оказались гораздо более некомпетентны, чем бывшая администрация. Поэтому падение рейтинга будет только продолжаться", — отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Действительно, в администрации Байдена явно не хватает людей с мозгами, ведь они даже крайнего не смогли найти за все провалы. Казалось бы, чего проще, тем более у демократов никогда не было проблем с такими трюками. Но и тут они проспали.

А всё потому, что администрация Байдена сшита из разных кланов, каждый их которых преследует свои цели. Хотя и предыдущие администрации тоже не отличались согласием. Команда Дональда Трампа представляла собой крысиное гнездо несогласных. Да и у Барака Обамы была команда соперников. Видимо, это национальные особенности политики США.

Но ведь кто-то же должен нести ответственность за афганский провал. Создаётся ощущение, что новое правительство не в состоянии справиться ни с одной из проблем.

Джен Псаки объяснила падение рейтингов президента пандемией.

Однако такого рода кризисы, наоборот, по идее, должны сплотить нацию перед общей угрозой. И если эти угрозы были бы взяты под контроль, то правящую администрацию носили бы на руках.

Судя по выступлениям Байдена в ООН, в Штатах не предвидится появления нового идеологического проекта. Поэтому выборы в 2022 году не сулят ничего хорошего. Возможно, Байден одумается и покинет пост, а может, в Белом доме смогут перестроиться на ходу, иначе страну ждут массовые демонстрации и от Штатов может ничего и не остаться.

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