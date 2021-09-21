В США "кризис национальной безопасности" - наступают мигранты

Тысячи беженцев, в основном гаитяне, штурмуют границу с США. Нелегалы разбили лагерь и ждут, когда им откроют ворота в заветный рай. Мигрантов пытаются вытеснить на другой берег реки Рио-Гранде, на территорию Мексики. Жители Техаса явно не рады такому палаточному соседству. Знаменитую стену Трампа в Техасе так и не достроили, поэтому граница существует лишь символически. Губернатор Техаса Грег Эббот не выдержал и обратился к президенту с просьбой ввести режим ЧС.

США становятся страной третьего мира

Не смог промолчать и экс-президент США Дональд Трамп. Он обрушился с критикой на администрацию Джозефа Байдена, заявив, что те превращают Штаты в страну третьего мира.

"США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но ещё больше на подходе", — сказал Трамп.

Трамп сетует, что мигрантами являются далеко не самые умные люди. По его мнению, "убийцы, торговцы наркотиками и преступники" перебрались в Штаты из Гаити, а также из стран Южной Америки и Африки. Трамп не устаёт напоминать, что мигранты наносят ущерб экономике и культуре США.

Напомним, что в Гаити пока сохраняется непростая политическая обстановка, в стране проходят массовые протесты, а в июле был убит президент страны. Также в августе в стране произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 2207 человек. Видимо, жители Гаити услышали гостеприимный призыв Джо Байдена, который исправно выполняет свои предвыборные обещания по либерализации миграционной политики.

Пограничники сталкиваются с разными причудами мигрантов, недавно даже обнаружили брошенных на границе младенцев, пишет Newsweek.

"Мы очень обеспокоены тем, что гаитяне, которые выбирают путь нелегальной миграции, получают ложную информацию о том, что граница открыта", — заявил на прошлой неделе министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

В понедельник, 20 сентября, губернаторы-республиканцы из 26 штатов направили Байдену письмо с просьбой о встрече для обсуждения "кризиса национальной безопасности". В письме говорилось, что "незаконные переходы" вызвали "всплеск международной преступной деятельности и открыли шлюзы для торговцев людьми и наркоторговцев, что поставило под угрозу здоровье и безопасность населения в Штатах". Сегодня Джо Байден, выступая в ООН, пообещал вмешаться в ситуацию с мигрантами.

Почему Байдену выгодны мигранты?

Казалось бы, налицо просчёт политики Байдена, направленной на излишнее гостеприимство? Отнюдь, просто республиканцы и демократы по-разному смотрят на эти вопросы. Как отмечает политолог-американист Константин Блохин в интервью Pravda.Ru, для Трампа это экзистенциальный вызов. Ведь, по его мнению, Америка меняется не в лучшую сторону, а белые в США станут меньшинством к середине XXI века.

"Для Республиканской партии мексиканская миграция носит угрожающий характер. Этот процесс называется "новой Реконкистой". Мексиканцы не хотят смешиваться и заселяются в те штаты, которые были отвоеваны Штатами у Мексики. Байден не видит в этом никакой проблемы. Более того, он видит в этом перспективу. Потому что электорат Трампа сужается, а цветного электората, мигрантов, становится больше. Следовательно, для Байдена, для демократов это новые возможности. А для Трампа это вызов", — отметил для Pravda.Ru эксперт.

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