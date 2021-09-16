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Трамп: США не протянут трёх лет и перестанут существовать

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп всерьёз озабочен будущим страны. Точнее, тем, что её ждёт в период до начала следующих президентских выборов в 2024 году.

Трамп: США не протянут трёх лет и перестанут существовать

Во время телефонного интервью для программы Newsmax Трамп заявил, что США перестанут существовать как страна через три года.

"За последние восемь месяцев наша страна действительно пошла под гору, как никогда раньше не было, — заявил Трамп, настаивая на том, что прошлогодние выборы были сфальсифицированы, и критикуя политику администрации Джо Байдена, прежде всего за вывод американских войск из Афганистана. — У нас не останется страны через три года, уверяю вас".

Что касается будущих выборов, лидер республиканцев воздержался от ответа, собирается ли он баллотироваться или нет, но, судя по его заявлениям, он для себя уже всё решил.

"Я не буду комментировать это, но скажу, что уверен: вы будете очень счастливы, Шон", — ответил Трамп ведущему Шону Спайсеру, который был пресс-секретарем Белого дома при его администрации.

Несмотря на национальный апокалипсис, который, по мнению 45-ого президента США, состоится "до голосования", Трамп намекнул, что "многие люди" будут "очень довольны" тем, что "принесут выборы 2024 года".

"Эта страна вернется снова", — пообещал экс-президент, добавив, что в настоящее время США являются "посмешищем всего мира" после ухода из Афганистана, который привел к гибели 13 американских солдат и росту числа нелегальных мигрантов, которые продолжают пересекать национальную границу из Мексики.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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