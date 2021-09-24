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О мотивах Польши замедлить сертификацию СП-2 рассказал аналитик

Мир

Власти Германии 22 сентября разрешили Польше проводить сертификацию магистрального газопровода "Северный поток-2". Правительство страны сразу же сообщило, что просто так проект процедуру не пройдёт. Эксперт рассказал, зачем Варшаве мешать ФРГ и России.

О мотивах Польши замедлить сертификацию СП-2 рассказал аналитик

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, назвал участие Польши в сертификации уникальным случаем. Обычно таким процессом занимаются только заинтересованные стороны. В этой ситуации стоило остановиться только на Германии и России.

"Польская компания готова заниматься откровенным саботажем и открыто об этом говорит", — подчеркнул специалист, слова которого привели NEWS.ru.

Эксперт объяснил, что властям Польши подобные намерения необходимы, чтобы продемонстрировать верность Америке.

Напомним, что в Польше считают проект "Северный поток-2" стратегической ошибкой. В качестве доказательства власти приводят повышение стоимости газа в Европе. Однако новый газопровод не может представлять источник беды, потому что до его строительства девятьсот долларов за газ считалось наиболее приятной ценой.

На Украине тоже считают, что Россия связана с повышением цен на полезное ископаемое. Премьер Денис Шмыгаль убеждён, что происходящее — часть "энергетической войны" госкомпании "Газпром".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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