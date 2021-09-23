"Северный поток" ждёт. Европа интригует

"Газпром" объявил о завершении проекта СП-2 10 сентября. Прокачка начнётся, как только будет пройдена сертификация в Германии. Но в Европе уже стали отыгрывать карту интриги — и "Северный поток" стал мишенью.

Российские власти успокаивают своих европейских коллег: мол, если получится быстрее сертифицировать "Северный поток — 2", то газового коллапса в Европе этой зимой можно избежать. Напомним, что с начала года цены на газ выросли более чем в четыре раза из-за форсированного закрытия угольной генерации и достигли рекордного уровня, что вызывает нешуточные опасения у европейцев.

Пока решается судьба проекта, журналисты выдвигают даже теории заговора. Например, появилась гипотеза, что "Газпрому" выгодно простаивание СП-2. Возможно, по той причине, что отсутствие поставок по газопроводу ограничивается предложениями на европейском газовом рынке, из-за этого поддерживаются очень высокие цены, которые выгодны "Газпрому".

Пока же судьба "Северного потока" в руках поляков, в процесс сертификации газопровода включилась польская нефтегазовая компания PGNiG, и впору чуять неладное, поскольку палки в колёса уже стали попадать.

Как отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, позиция польской стороны известна: она крайне негативна и политизирована.

"Полноценный ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" может привести к снижению поставок по газопроводу "Ямал — Европа", который идёт через Белоруссию и Польшу. Соответственно, могут снизиться транзитные платежи, которые Польша получает от поставок российского газа. Это возможный вариант в случае, если сохранится транзит газа через Украину.

Если будет действовать "Северный поток — 2" и сохранится транзит через Украину, то крайним здесь оказывается именно газопровод "Ямал — Европа". В случае отсутствия спроса снижаться будут прежде всего поставки по этому направлению. Поэтому некоторая экономическая логика у польского правительства имеется". — отмечает в интервью Pravda. Ru эксперт.

Пока же все в ожидании, как быстро удастся получить разрешение от немецкого регулятора на то, что СП-2 соответствует нормам Третьего энергопакета, то есть является независимым оператором. Пока до конца не ясно, согласится ли регулятор с такой ролью Nord Stream 2. По мнению Алексея Белогорьева, вряд ли вопрос с сертификацией удастся решить до конца года.

СП-2 как инструмент давления

В Европе же пока царит паника: из-за нехватки газа происходят массовые отключения электроэнергии. Виновником при этом сделали Россию. Ранее старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн безапелляционно заявил, что России необходимо мгновенно нарастить поставки газа в Европу через Украину. В Европе даже стали говорить о заговоре: мол, Москва намеренно прекращала экспорт, чтобы поднять цены. А британская Guardian объяснила энергетический кризис "российскими играми" в пользу Китая.

Кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" Анналена Бербок обвинила российские власти в нечестной игре: Европа замерзает, а Россия пытается использовать это несчастье, чтобы быстрее получить разрешение по "Северному потоку — 2". Однако Кремль не видит никакого подвоха. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что газ невозможно поставлять, предварительно его не продав. Также он отметил, что Россию не в чем упрекнуть, она выполняет все обязательства перед Европой по контрактам. Ну а что касается СП-2, то Россия — терпеливая, она умеет ждать.

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