Украина обвинила РФ в росте цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе стал следствием "энергетической войны", развязанной "Газпромом", считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, — это энергетическая война, которую "Газпром" развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока — 2"", — цитирует главу украинского правительства ТАСС.

В подтверждение своих слов Денис Шмыгаль указал на уменьшение экспорта газа российской компанией по сравнению с предыдущими годами, а также её отказ от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы.

Ранее группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо, в котором призвала расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", якобы способствовавшие рекордному подорожанию газа в Европе.

В свою очередь в Еврокомиссии после получения письма выразили мнение, наблюдаемый в сентябре рост на газ на европейских биржах выше 800 долларов за тысячу кубометров является следствием совпадения ряда объективных факторов.

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