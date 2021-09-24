Литва приобрела зарезервированный Латвией материал для стены от Белоруссии

Латвийские власти не смогут ограничить с помощью стены поток нелегальных мигрантов из Белоруссии. Планы не осуществились, потому что правительство Литвы приобрело зарезервированные для другой страны материалы.

Рига заказала у компании Brief сто одиннадцать километров забора, однако поступит только 12 километров. В связи с этим власти страны пересмотрят цены на материал. Представители корпорации заявили, что товар в необходимом объёме она сможет поставить только к 15 ноября.

"Ситуация с мощностями производителей и остатками на складах менялась каждый день", — объяснила инцидент Илдзе Войта, хозяйка компании Brief в беседе с журналистами LTV.

Ранее латвийские власти приобрели проволоку на полмиллиона евро. Таким образом правительство хочет оградить страну от беженцев из Белоруссии. На границе с этим государством действует режим ЧС. В миграционном кризисе лидеры Прибалтики винят Александра Лукашенко, который, по их мнению, ведёт "гибридную войну". Белорусский руководитель же объяснил происходящее отсутствием средств и сил контролировать потоки с беженцами.

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